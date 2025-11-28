Ciężki weekend przed mieszkańcami trzech gdyńskich dzielnic. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni poinformowało, że do poniedziałku 1 grudnia, utrzymane zostaną wszystkie restrykcje dotyczące korzystania z wody. Dotyczy to także obowiązku jej przegotowania przed spożyciem. Pobrano do badań także dodatkowe próbki wody.

Woda z kranu (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

PEWIK Gdynia zapewnia, że woda w dzielnicach Cisowa, Chylonia oraz Pustki Cisowskie-Demptowo jest na bieżąco monitorowana.

Do 1 grudnia obowiązują dotychczasowe restrykcje wprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W badanych próbkach wykryto bakterie grupy coli, jednak nie stwierdzono obecności groźnych bakterii Escherichia coli ani enterokoków.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Gdyni z zaleceniem śledzenia komunikatów PEWIK.

Trzy dzielnice Gdyni objęte restrykcjami. Chodzi o dostęp do wody

W piątek PEWIK zapewnił, że woda w systemie wodociągowym w dzielnicach Cisowa, Chylonia oraz Pustki Cisowskie-Demptowo jest na bieżąco monitorowana przez służby. "W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców została podjęta decyzja o pobraniu do badań dodatkowych próbek" - przekazano.

W związku z tym do 1 grudnia pozostają w mocy dotychczasowe restrykcje wskazane we wcześniejszym komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W komunikacie tym poinformowano, że w badanych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli, przy jednoczesnym braku bakterii chorobotwórczych Escherichia coli i enterokoków.

PPIS: Sytuacja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia

PPIS podał, że stwierdzone przekroczenie wartości parametrycznej jest na poziomie, który "pozwala na uznanie wody za warunkowo przydatną do spożycia".

Podkreślono jednocześnie, że sytuacja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednak wymaga przeprowadzenia działań korygujących. "Woda w strefie Cisowa, Chylonia oraz Pustki Cisowskie-Demptowo nadal jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu" - zaznaczono.

Wskazano również, że przegotowania wymaga woda używana do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, naczyń oraz kąpieli noworodków i niemowląt. W zaleceniach dla mieszkańców podano, by wodę gotować przez dwie minuty, a następnie pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Dodano, że woda nieprzegotowana może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych i porządkowych.

Alert RCB

We wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało alert do osób przebywających w Gdyni.

"Uwaga! Woda zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu w Gdyni (dzielnice: Chylonia, Cisowa i Pustki Cisowskie-Demptowo). Śledź komunikaty PEWIK Gdynia" - napisano. W środę PEWIK poinformował, że woda dostarczana do rejonów objętych ograniczeniami jest poddawana ciągłej dezynfekcji, a służby eksploatacyjne i laboratoryjne pobrały kolejne próbki do analizy.