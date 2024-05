Gdańsk szykuje sporo remontów dróg w okresie letnim. Pierwszy ruszy w poniedziałek, 3 czerwca - zacznie się budowa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Rzeczypospolitej i Hynka. W najbliższych miesiącach zaplanowano także roboty związane z wymianą nawierzchni na alei Armii Krajowej i ulicy Niepołomickiej, gdzie konieczne będzie zamknięcie tej trasy. Wymienione zostaną też przejazdy torowe we Wrzeszczu, na wysokości Galerii Bałtyckiej.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Chcemy z odpowiednim wyprzedzeniem zakomunikować plan remontów dróg, które zamierzamy wykonać w czerwcu, lipcu i sierpniu, bo wiadomo, że ten ruch samochodowy w tym okresie jest mniejszy. Zaplanowaliśmy remonty o znaczeniu newralgicznym, jeżeli chodzi o ruch samochodowy i komunikację publiczną - tłumaczy Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

Prace na ul. Hynka

3 czerwca planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową przejścia naziemnego przy ul. Hynka. Powstanie także przejazd rowerowy przez torowisko. Teren zostanie oświetlony i zyska odwodnienie. Budowa przejścia potrwa do listopada. W pierwszym etapie prac zamknięty będzie lewy pas w kierunku Wrzeszcza. Lewoskręt na al. Rzeczypospolitej w kierunku al. Legionów będzie wyłączony z ruchu przez większość okresu trwania inwestycji. Dodatkowo zostanie zajęty pas zieleni. Główne prace torowe prowadzone będą poza godzinami kursowania tramwajów, jednak ruch tramwajowy może zostać wstrzymany na 3 dni. W tym czasie funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza (linia T2 na odcinku Przystanek Mickiewicza - Jelitkowo).

Prace na alei Armii Krajowej

Roboty ruszą 8 czerwca i potrwają około dwóch tygodni. W pierwszej kolejności prace prowadzone będą na al. Armii Krajowej na jezdni w kierunku centrum Gdańska. Nowa nawierzchnia ułożona zostanie na odcinku od skrzyżowana z al. Havla do estakady w ciągu al. Sikorskiego. Prace wymagające zamknięcia większej liczby pasów prowadzone będą w weekendy, a pozostałe roboty wykonywane będą od 20.00 do 4.00. Pierwszy etap polegać będzie na sfrezowaniu obecnej nawierzchni metodą połówkową, co oznacza, że zajęta zostanie połowa jezdni, a druga dostępna będzie dla kierowców. Kolejne fazy remontu to układanie warstw nowej nawierzchni. Podczas zajęcia prawoskrętu w al. Sikorskiego kierowcy korzystać będą z objazdu. Te prace nie ograniczą funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Największe utrudnienia podczas prac na ulicy Niepołomickiej

Przez całe wakacje, od 24 czerwca do końca sierpnia, potrwa remont odcinka ul. Niepołomickiej między ulicami Świętokrzyską a Kampinoską. Znajdująca się w złym stanie technicznym nawierzchnia jezdni zostanie zastąpiona nową wraz z wymianą podbudowy drogi. Prace zostaną przeprowadzone przy całkowitym zamknięciu ruchu (zachowaniem dojazdu do lokali usługowych). Bardzo długo zastanawialiśmy się jak wykonać ten remont, aby zachować przejezdność Niepołomickiej, ale z uwagi na podbudowę, która tam jest, a więc płyty drogowe, które przechodzą z jednego pasa na drugi, nie jesteśmy w stanie prowadzić tych prac etapowo, połówkowo. W tym przypadku musimy niestety zająć całą szerokość pasa - tłumaczy Robert Krasowski, kierownik Działu Dróg GZDiZ.

Będą objazdy dla kierowców

Będziemy zachęcali z objazdów nieco dalszych, od strony Starogardzkiej - dodaje Agata Lewandowska, Miejska Inżynier Ruchu.

Szczegóły objazdów poznamy po opracowaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu. W przygotowaniu są rozwiązania objazdów dla komunikacji miejskiej.

Przejazdy przez torowisko przy Galerii Bałtyckiej do wymiany

W okresie od 27 lipca do 9 sierpnia zaplanowano wymianę przejazdów przez torowisko na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i al. Żołnierzy Wyklętych na wysokości Galerii Bałtyckiej. W pierwszym etapie od 27 lipca do 2 sierpnia wyłączony zostanie przejazd na jezdni w kierunku Zaspy, zaś w drugim między 3 a 9 sierpnia prace obejmą przejazd w kierunku Niedźwiednika. W trakcie robót oba przejazdy będą całkowicie wyłączone z ruchu, wstrzymany będzie także ruch tramwajowy. W tym czasie kierowcy korzystać będą z objazdów, a pasażerowie komunikacji miejskiej z zastępczej komunikacji autobusowej (linia T6 na odcinku Opera Bałtycka - Strzyża) - mówi Agata Lewandowska.

Dotychczasowe gumowe przejazdy wymienione zostaną na płyty torowe z prefabrykowanego żelbetu, potrzebna jest także regulacja torów.