Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE odnotował we wtorek 3 lutego o godz. 9.30 najwyższe w historii Polski zapotrzebowanie na moc: 27,7 GW netto. Przed południem zanotowano natomiast rekordową generację źródeł - 29,8 GW netto, czyli 31,3 GW brutto. Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim utrzymująca się niska temperatura. W niektórych częściach Polski był 20-stopniowy mróz.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. / Shutterstock

Bardzo wysokie zapotrzebowanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne zanotowano także w poniedziałek 2 lutego. Operator zaznaczył, że w czasie najwyższego zapotrzebowania Polska eksportowała na zasadach handlowych duże wolumeny energii, a we wtorek dodatkowo wspierała Ukrainę dostawami awaryjnymi.

Polski system cały czas pracuje bezpiecznie i jest zachowana wymagana rezerwa mocy; w nadchodzącym czasie nie są przewidywane problemy bilansowe - zapewniły PSE.

Poprzedni rekord także padł w tym miesiącu. 9 stycznia zapotrzebowanie na moc wyniosło 27,6 GW netto i 29,2 GW brutto. Z kolei wcześniejszy najwyższy poziom generacji zanotowano 14 stycznia i wyniósł 28,9 GW netto, czyli 30,5 GW brutto.

Zapotrzebowanie na moc brutto to całkowita moc wytwarzana przez źródła przed odjęciem energii zużywanej na potrzeby własne elektrowni oraz urządzeń pomocniczych. Zapotrzebowanie na moc netto oznacza moc faktycznie dostępną dla odbiorców lub sieci, po uwzględnieniu wewnętrznych potrzeb.

Czym są PSE?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16 tysięcy kilometrów, oraz 110 stacji elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.