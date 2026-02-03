W Baninie, niedaleko Gdańska, samochód osobowy wjechał w witrynę sklepu odzieżowego i zatrzymał się w środku - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierująca osobówką 63-latka pomyliła pedały hamulca i gazu. Nikomu nic się nie stało.

Banino. Samochód wjechał w witrynę sklepu / PSP Kartuzy / Państwowa Straż Pożarna

Osobówka wjechała w sklepową witrynę

We wtorkowe popołudnie w pomorskiej miejscowości Banino (gm. Żukowo, pow. kartuski) osobówka wjechała w witrynę sklepu odzieżowego.

Pojazd uderzył z takim impetem, że zatrzymał się wewnątrz lokalu. Wejście do sklepu zostało całkowicie staranowane.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, m.in. pogotowie ratunkowe, policję, zastęp z OSP Banino oraz zastęp z JRG Kartuzy. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia, w środku nie było klientów.

Kierującej pomyliły się pedały

"Jak ustalili policjanci, 63-letnia kierująca omyłkowo pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu, w wyniku czego samochód wjechał do wnętrza budynku" - przekazała Aleksandra Philipp z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.

Kobieta po zdarzeniu była w szoku. Policja ukarała ją mandatem w wysokości 1100 zł i 8 punktami karnymi.

Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, koncentrację za kierownicą i dostosowanie się do panujących warunków na drogach. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich.