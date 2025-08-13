Płonie hala zakładu produkcyjnego w miejscowości Kawle niedaleko Sierakowic w województwie pomorskim. Z ogniem walczy kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej.

Pożar hali produkcyjnej w Kawle / ExpressKaszubski.pl /

Jak poinformowała dziennikarza RMF FM Stanisława Pawłowskiego straż pożarna, pali się akumulatornia na poddaszu.

Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu jest 30 zastępów straży pożarnej z kilku powiatów.

Trwa organizacja działań, dysponowanie sił i środków - informuje RMF FM kpt. Jakub Friedenberger, rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Jak dodał, w drodze na miejsce pożaru jest grupa operacyjna z Komendy Głównej.

Na czas działań zamknięta została DW 211. To trasa łącząca Gowidlino z Sierakowicami.

Wkrótce więcej informacji.