Nie żyje 26-letni mężczyzna, wciągnięty przez prasę do słomy. Tragedia rozegrała się w Łódzkiem.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / KP PSP Sieradz /

Do zdarzenia doszło w środę przed godz. 15:00 w miejscowości Mroczki Małe (pow. sieradzki) w Łódzkiem.

26-letni mężczyzna został wciągnięty przez prasę do słomy.

Zanim na miejsce przyjechały służby, 26-latka z maszyny rolniczej wyciągnęli świadkowie.

Podjęto próbę reanimacji, ale bezskutecznie - życia młodego człowieka nie udało się uratować.

Przybyły na miejsce lekarz pokładowy śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon 26-latka.