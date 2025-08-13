Do groźnego wypadku doszło w rejonie lądowiska w mazowieckim Chrcynnie. Dwaj spadochroniarze zderzyli się w powietrzu tuż po wyskoku z samolotu. Obaj zostali przetransportowani do szpitala.

Zderzenie dwóch spadochroniarzy. Polak i Ukrainiec w szpitalu / Shutterstock

Jak poinformowała kom. Joanna Wielocha, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, do zdarzenia doszło po godz. 15:00 w m. Chrcynno (pow. nowodworski, woj. mazowieckie).

W rejonie lądowiska w Chrcynnie dwóch skoczków wyskoczyło z jednego samolotu. Zderzyli się ze sobą, zanim otworzyły się czasze spadochronów. Potem czasze prawidłowo się otworzyły i skoczkowie wylądowali na ziemi - przekazała policjantka.

Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe. Obaj skoczkowie byli przytomni. 35-letni obywatel Ukrainy został przebadany na obecność alkoholu - był trzeźwy. Został przewieziony karetką do szpitala.

47-letni Polak został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu nie został przebadany na obecność alkoholu.

O zdarzeniu poinformowano Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuraturę. Okoliczności wypadku są wyjaśniane przez odpowiednie służby.