W miejscowości Wielki Garc (woj. pomorskie) w środę autobus wpadł do przydrożnego rowu. W środku byli pasażerowie, lecz szczęśliwie nikomu nic się nie stało.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / PSP Tczew / Państwowa Straż Pożarna

W środę w miejscowości Wielki Garc (woj. pomorskie) autobus wpadł do rowu przy drodze. W pojeździe było siedem osób łącznie z kierowcą.

Szczęśliwie nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia. Ratownicy badają jedną osobę, a pozostali pasażerowie oddalili się, zanim przyjechały służby.

Autobus należy do prywatnego przewoźnika.

Ze względu na dużą ilość błota pośniegowego na drodze panują trudne warunki. Służby apelują o ostrożną jazdę.