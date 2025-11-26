W Dalwinie koło Tczewa na Pomorzu doszło do pożaru wędzarni. Z ogniem walczyło blisko 50 strażaków.
W środę po południu w Dalwinie (pow. tczewski, woj. pomorskie) doszło do pożaru wędzarni.
Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski poinformował, że jeszcze przed przybyciem służb ewakuowało się 12 pracowników.
Akcja gaśnicza była prowadzona zarówno z ziemi, jak i z podnośników.
W działaniach uczestniczyło 13 zastępów, czyli blisko 50 strażaków.
