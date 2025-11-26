W Dalwinie koło Tczewa na Pomorzu doszło do pożaru wędzarni. Z ogniem walczyło blisko 50 strażaków.

Strażacy walczą z pożarem wędzarni w Dalwinie koło Tczewa na Pomorzu / KP PSP w Tczewie /

W środę po południu w Dalwinie (pow. tczewski, woj. pomorskie) doszło do pożaru wędzarni.

Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski poinformował, że jeszcze przed przybyciem służb ewakuowało się 12 pracowników.

Z ogniem walczy 13 zastępów straży pożarnej / KP PSP w Tczewie /

Akcja gaśnicza była prowadzona zarówno z ziemi, jak i z podnośników.

W działaniach uczestniczyło 13 zastępów, czyli blisko 50 strażaków.

