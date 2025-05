20 lat więzienia - taki wyrok usłyszał w poniedziałek Ryszard J., ps. Profesor za produkcję narkotyków. 73-letni mężczyzna był przez media określany, jako "polski Walter White", w nawiązaniu do głównego bohatera serialu "Breaking Bad" - nauczyciela chemii, który produkował narkotyki. Wraz z nim na ławie oskarżonych zasiadło 13 innych osób.

W Sądzie Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w sprawie zorganizowanego gangu narkotykowego.

Na czele grupy stał Ryszard J., wybitny chemik, ps. Profesor, który wykorzystał swoją wiedzę do nielegalnej produkcji amfetaminy. Oprócz niego na ławie oskarżonych zasiadło 13 innych osób.

Pozostali oskarżeni dostali kary od pięciu do ośmiu lat pozbawienia wolności .

. Grupa, której przewodził Ryszard J., zajmowała się produkcją BMK - półproduktu do wytwarzania amfetaminy, a także samą amfetaminą.

73-letni "Profesor" skazany za narkotyki

Wyrok dla głównego oskarżonego to 20 lat więzienia oraz 140 tys. zł grzywny. Dodatkowo musi zapłacić 30 tys. zł nawiązki na rzecz Monaru.

Sędzia Aleksandra Kaczmarek, uzasadniając werdykt, podkreśliła, że Ryszard J. jest "wybitnym chemikiem", który niestety swoje umiejętności i wiedzę wykorzystał do celów przestępczych.

Nikt nie jest w stanie zakwestionować, że pan Ryszard J. jest wybitnym chemikiem i posiada ponadprzeciętną wiedzę z zakresu chemii – dodała sędzia Kaczmarek. Podkreśliła, że obecnie kończący chemię nie mogą się z nim równać, bo Ryszard J. jest prawdziwym znawcą dziedziny, w której się specjalizuje.

73-letni mężczyzna był przez media określany, jako "polski Walter White", w nawiązaniu do głównego bohatera serialu "Breaking Bad" - nauczyciela chemii, który produkował narkotyki.

Niestety, być może ze szkodą dla polskiej nauki pan oskarżony Ryszard J. postanowił skanalizować swoje działania już od wielu lat w działalności przestępczej, zamiast działać dla dobra polskiej nauki - uzasadniała sędzia Kaczmarek.

Zdaniem sądu, chciwość i chęć zysku była motorem działania wszystkich oskarżonych, którzy chcieli szybko zarobić bardzo duże pieniądze.

Pozostali oskarżeni dostali kary od pięciu do ośmiu lat pozbawienia wolności, a dwóch podsądnych usłyszało wyroki w zawieszeniu z uwagi na współpracę z prokuraturą i nadzwyczajne złagodzenie kary.

Poza karami więzienia oskarżeni będą musieli zapłacić grzywny i nawiązki na cele związane z zapobieganiem narkomanii.

Zorganizowana grupa przestępcza

Część z oskarżonych odpowiada również za nielegalne posiadanie amunicji, broni i materiałów wybuchowych, które mogły być wykorzystane do konstruowania bomb.

Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się w 2020 roku, a na ławie oskarżonych zasiadło 14 osób w wieku od 33 do 73 lat pochodzących z województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i pomorskiego.

Wg śledczych oskarżeni działali od 2016 roku do zatrzymania we wrześniu 2018 roku. Wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku jest nieprawomocny. Oznacza to, że oskarżeni mają prawo do jego zaskarżenia.