Reakcja Rosji

Na decyzję Sikorskiego zareagowało MSZ Rosji.

Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa oznajmiła, że "Warszawa świadomie niszczy relacje" między krajami i działa "przeciwko interesom obywateli". Dodała następnie: "adekwatna odpowiedź na te nieadekwatne kroki nastąpi wkrótce".

Oględziny na terenie pogorzeliska trwały 121 dni

Do pożaru Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie doszło 12 maja 2024 roku. Całkowicie spłonęło 1400 sklepów i punktów usługowych.

W niedzielę wieczorem premier Donald Tusk, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak przekazali, że to Rosjanie odpowiadają za pożar Marywilskiej 44.

Dziś prokuratura przekazała, że są zarzuty dla dwóch osób podejrzanych o udział w podpaleniu centrum handlowego przy Marywilskiej.

To dwóch Ukraińców, którzy współdziałali z podpalaczami. Według Prokuratury Krajowej, jeden z nich Daniil B., otrzymał zlecenie z Rosji, by nagrać na kamerę pożar hali i akcję gaśniczą, a następnie wysłać te materiały do Rosji. Tam je opublikowano w mediach społecznościowych.

Drugi z podejrzanych to zleceniodawca nagrań Ołeksandr W.

Obaj mają być członkami zorganizowanej grupy, której celem było podpalanie obiektów wielkopowierzchniowych w Unii Europejskiej, by zastraszyć ludzi.