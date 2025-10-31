W piątek po południu doszło do awarii systemów sterowania ruchem kolejowym w Słupsku (Pomorskie). Jak informują służby techniczne, przyczyną problemów jest brak zasilania urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. Na miejscu pracują już ekipy techniczne, które starają się jak najszybciej przywrócić sprawność systemu.

Problem z zasilaniem systemów urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Słupsku. / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Jak informuje reporter RMF FM, w wyniku awarii wstrzymany został ruch pociągów od strony Szczecina i Miastka. Do Ustki pociągi dojeżdżają.

Dodatkowo, pociągi w kierunku Lęborka i tak nie kursują z powodu prowadzonego tam remontu torowiska.

Komunikacja zastępcza dla pasażerów

W związku z zaistniałą sytuacją przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową.

InterCity wprowadziło zastępczą komunikację autobusową między Słupskiem a Sławnem, a Polregio między Słupskiem a Miastkiem.

Na miejscu pracują już służby techniczne, które starają się jak najszybciej przywrócić prawidłowe funkcjonowanie systemów sterowania ruchem. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Opóźnienia pociągów

Z powodu awarii niektóre pociągi już mają spore opóźnienia.

Według portalu pasażera, pociąg do Chojnic ma ponad 40 minut opóźnienia, a "Bryza" jadący do Szczecina Głównego 90 minut. Kolejarze apelują do pasażerów, aby sprawdzali nowe informacje na tablicach odjazdów



