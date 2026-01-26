​Skrajne warunki atmosferyczne dają się we znaki nie tylko mieszkańcom Polski. W poniedziałek odwołano 24 loty z lotniska w Kopenhadze, zaś w południowej Szwecji z portu Ystad nie wypłynie prom do Polski. Powodem utrudnień są obfite opady śniegu oraz silne porywy wiatru.

Prom Varsovia (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

W Danii na lotnisku w Kopenhadze odwołano w poniedziałek 24 loty z powodu trudnych warunków pogodowych.

W południowej Szwecji z portu Ystad nie wypłynie prom do Polski - rejs Varsovia został anulowany przez Polferries.

Przyczyną utrudnień są intensywne opady śniegu i silny wiatr w regionie Skandynawii.

Duńskie koleje państwowe DSB wstrzymały ruch pociągów między Kopenhagą, Odense, Półwyspem Jutlandzkim oraz na wyspie Zelandia.

Chcesz być na bieżąco? Wejdź na stronę główną RMF24.pl .

Komunikat alarmujący o spodziewanych utrudnieniach wydał Duński Instytut Meteorologiczny - DMI. "Do wtorku w południowo-wschodniej Danii spodziewane są opady śniegu do 15, a lokalnie do 20 cm" - czytamy w jego treści.

Wstrzymano ruch pociągów

Duńskie koleje państwowe DSB wstrzymały ruch pociągów między Kopenhagą, Odense a Półwyspem Jutlandzkim, a także na wyspie Zelandia.

Podobnie złe warunki panują na drogach w Skanii w południowej Szwecji, gdzie według szwedzkich meteorologów z SMHI w ciągu kilku godzin ma spaść do 30 cm śniegu.

"Prom Varsovia nie wypłynie"

Z kolei regionalna spółka kolejowa Skanetrafiken anulowała pociągi w regionie Ystad.

"Z tego miasta portowego w poniedziałek nie wypłynie prom Varsovia" - poinformował na stronie internetowej armator Polferries (Polska Żegluga Bałtycka). Wyjaśniono, że statek z powodu bardzo silnego prognozowanego wiatru pozostanie w Świnoujściu.