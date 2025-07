Już pod koniec października z Gdańska będzie można polecieć bezpośrednio do Madrytu i Katanii. Węgierska linia lotnicza Wizz Air ogłosiła uruchomienie nowych tras, które mają być odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców Pomorza podróżami do Hiszpanii i na Sycylię.

Nowe połączenia z Gdańska. Wizz Air poleci do Madrytu i Katanii / Shutterstock

Wizz Air poinformował, że pierwsze loty z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku do Madrytu i Katanii odbędą się 28 października. Rejsy na obu trasach będą realizowane trzy razy w tygodniu. Do Katanii samoloty polecą we wtorki, czwartki i soboty. Z kolei do Madrytu - od 28 października do końca marca, loty zaplanowano na wtorki, czwartki i soboty, a od końca marca na poniedziałki, środy i piątki.

Prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski podkreślił, że nowe połączenia były długo wyczekiwane przez mieszkańców regionu. Bardzo nas cieszy decyzja linii lotniczej Wizz Air. Jestem przekonany, że dla mieszkańców Pomorza to bardzo atrakcyjne kierunki. Wiemy, jak popularna ostatnio wśród Polaków jest Sycylia i jak potrzebne są bezpośrednie loty do Katanii. A Madryt to piękne i stare europejskie miasto, które warto zobaczyć - powiedział.

To nie jedyna nowość w siatce połączeń z Gdańska. W ubiegłym tygodniu Wizz Air ogłosił uruchomienie lotów do stolicy Rumunii - Bukaresztu. Pierwszy rejs na lotnisko Otopeni zaplanowano na 27 października.

Jak przekazała rzeczniczka gdańskiego lotniska Agnieszka Michajłow, obecnie z Gdańska realizowanych jest 89 połączeń do 28 krajów, w tym Polski. Samoloty latają do 75 lotnisk, a połączenia obsługuje 10 przewoźników.

Wizz Air to jeden z największych przewoźników w Polsce, dysponujący flotą 237 samolotów Airbus A320 i A321. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, położony w dzielnicy Matarnia, jest trzecim największym lotniskiem w kraju. W ciągu dwóch pierwszych kwartałów tego roku obsłużył ponad 3,3 mln pasażerów.