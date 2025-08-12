W nocy z 11 sierpnia ukraińskie drony przeprowadziły atak na Orenburski Zakład Helowy – jedyne w Rosji przedsiębiorstwo produkujące hel, gaz niezbędny m.in. w przemyśle rakietowym i kosmicznym. Według doniesień ukraińskich mediów, powołujących się na źródła wywiadowcze, atak miał istotne znaczenie dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

Zestrzelony dron. Zdjęcie ilustracyjne / Oleksandr GIMANOV / AFP / East News

"11 sierpnia drony Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przeprowadziły atak na Orenburski Zakład Helowy w mieście Orenburg w Rosji. Jest to jedyne w Rosji przedsiębiorstwo produkujące krytycznie ważny komponent wykorzystywany w produkcji rakiet, w przemyśle kosmicznym oraz lotniczym" - przekazała agencja Interfax-Ukraina.

Według HUR przeloty dronów mogli obserwować mieszkańcy Orenburga, którzy poinformowali także o serii eksplozji w rejonie zakładu. Około godz. 20 w poniedziałek lokalne władze podjęły decyzję o zamknięciu odcinka federalnej autostrady M-5 "Ural" w rejonie miejscowości Pieriewołockoje i Chołodnyje Kluczi, gdzie znajduje się zakład.

Jedyne takie miejsce

Orenburski Zakład Helowy to jedyne przedsiębiorstwo produkujące hel w Rosji i jedno z największych w Europie; jego roczna moc przerobowa wynosi ok. 15 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Hel jest szeroko wykorzystywany w produkcji rakiet, w przemyśle kosmicznym i lotniczym.

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego zakład w Orenburgu jest bezpośrednio zaangażowany w agresję Rosji przeciwko Ukrainie i stanowi jeden z kluczowych obiektów rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.