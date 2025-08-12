W nocy z 11 sierpnia ukraińskie drony przeprowadziły atak na Orenburski Zakład Helowy – jedyne w Rosji przedsiębiorstwo produkujące hel, gaz niezbędny m.in. w przemyśle rakietowym i kosmicznym. Według doniesień ukraińskich mediów, powołujących się na źródła wywiadowcze, atak miał istotne znaczenie dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.
"11 sierpnia drony Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przeprowadziły atak na Orenburski Zakład Helowy w mieście Orenburg w Rosji. Jest to jedyne w Rosji przedsiębiorstwo produkujące krytycznie ważny komponent wykorzystywany w produkcji rakiet, w przemyśle kosmicznym oraz lotniczym" - przekazała agencja Interfax-Ukraina.
Według HUR przeloty dronów mogli obserwować mieszkańcy Orenburga, którzy poinformowali także o serii eksplozji w rejonie zakładu. Około godz. 20 w poniedziałek lokalne władze podjęły decyzję o zamknięciu odcinka federalnej autostrady M-5 "Ural" w rejonie miejscowości Pieriewołockoje i Chołodnyje Kluczi, gdzie znajduje się zakład.
Orenburski Zakład Helowy to jedyne przedsiębiorstwo produkujące hel w Rosji i jedno z największych w Europie; jego roczna moc przerobowa wynosi ok. 15 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Hel jest szeroko wykorzystywany w produkcji rakiet, w przemyśle kosmicznym i lotniczym.
Według ukraińskiego wywiadu wojskowego zakład w Orenburgu jest bezpośrednio zaangażowany w agresję Rosji przeciwko Ukrainie i stanowi jeden z kluczowych obiektów rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.