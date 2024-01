Drogowcy kolejny raz będą wstrzymywali ruch na trasie S6. Jest to związane z kontynuacją montażu bramownic.

Obwodnica Trójmiasta / GDDKiA Gdańsk / Materiały prasowe

Utrudnienia zapowiadane są w poniedziałek i wtorek. Drogowcy będą całkowicie wstrzymywali ruch na obwodnicy Trójmiasta. Co ważne, będą to krótkotrwałe zamknięcia, trwające do 15 min.

Wprowadzona czasowa organizacja ruchu ma związek z montażem poziomej poprzeczki bramownicy - mówi RMF FM Mateusz Brożyna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W poniedziałek pomiędzy godz. 22 a 23 zamknięć należy spodziewać się pomiędzy węzłami Gdańsk Karczemki i Gdańsk Szadółki w obu kierunkach.

Z kolei, we wtorek od godz. 22 do północy prace będą prowadzone między węzłami Gdynia Wielki Kack - Gdynia Chwarzno. Droga również będzie zablokowana krótkotrwale w obu kierunkach.

Jak zapewnia Brożyna, ruch będzie monitorowany przez pracowników. Jeżeli zacznie się tworzyć zator, dźwig zjedzie z drogi, aby przepuścić samochody.