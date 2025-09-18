Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w czwartek przybył z wizytą do Kijowa. W ukraińskiej stolicy spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Denysem Szmyhalem. Politycy będą omawiać kwestie związane ze współpracą wojskową, o czym poinformował resort obrony w mediach społecznościowych. Jest to druga wizyta przedstawiciela polskich władz w sąsiedniej Ukrainie w ostatnim czasie. W ubiegły piątek Kijów odwiedził szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
O wizycie Władysława Kosiniaka-Kamysza poinformował we wpisie na platformie X MON, publikując oficjalny komunikat w tej sprawie. "Wicepremier przebywa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP w Kijowie, gdzie będzie rozmawiał m.in. ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji" - napisał resort obrony.