Wspólne szkolenia z Ukrainą? Szef MON wizytuje Kijów

Z informacji przekazanych przez PAP wynika natomiast, że obecnie prowadzone są rozmowy na temat organizacji wspólnych szkoleń polskich i ukraińskich ekspertów wojskowych z walki dronowej, w tym głównie z zakresu zwalczania wrogich dronów. Szkolenia te jednak mają odbywać się w Polsce, a nie na terenie Ukrainy.

To efekt m.in. ostatnich wydarzeń w nocy z 9 na 10 września, gdy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony, wystrzelone przez Rosję. Doszło do tego w trakcie masowego ataku dronów na terytorium Ukrainy. Polska uruchomiła procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy taki przypadek w nowoczesnej historii Polski, gdy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Sikorski w Kijowie o rosyjskiej prowokacji. Odpowiedział Trumpowi

Wizyta szefa MON w Kijowie jest drugą w ostatnim czasie przedstawiciela polskich władz. W piątek, 12 września, ukraińską stolicę odwiedził minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji spotkał się wówczas m.in. ze swoim odpowiednikiem po stronie ukraińskiej, Andrijem Sybihą. Ten oświadczył, że w obliczu eskalacji terroru Rosji i prowokacji wobec Polski oba kraje stoją razem. "Byłem zadowolony, mogąc powitać dziś rano Radka Sikorskiego i Anne Applebaum na dworcu kolejowym w Kijowie. W obliczu eskalacji terroru Rosji przeciwko Ukrainie i prowokacji wobec Polski stoimy razem, ramię przy ramieniu" - napisał ukraiński dyplomata na platformie X.