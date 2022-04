Organizator, dwie osoby obsługujące lokal i 11 graczy zatrzymali funkcjonariusze pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Grali oni przy profesjonalnym stole do gry w pokera, na którym rozłożone były żetony i karty. Urządzanie i prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy stanowi przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.