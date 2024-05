Nie żyje 24-latka, którą na pasach w Słupsku przy ul. Sienkiewicza potrącił samochód ciężarowy. Kobieta zmarła na miejscu wypadku. Kierowca był trzeźwy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek ok. godz. 15.30 przy ul. Sienkiewicza w Słupsku (woj. pomorskie).

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadący w stronę ul. Grodzkiej 64-letni kierujący ciężarowym DAF-em potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 24-letnia kobietę. Ta w wyniku obrażeń zmarła na miejscu zdarzenia" – przekazał Jakub Bagiński ze słupskiej policji.

Badanie alkomatem kierowcy wykazało, że w chwili wypadku był trzeźwy.

Policja wyjaśnia przyczyny tego tragicznego zdarzenia.