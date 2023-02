"Interesujesz się historią i lubisz kontakt z ludźmi? Niestraszne Ci wystąpienia publiczne? Chcesz pracować w instytucji kultury i zdobyć doświadczenie? Dołącz do zespołu Muzeum Emigracji" - tymi słowami gdyńskie muzeum zachęca do udziału w rekrutacji ogłoszonej na swojej stronie internetowej. Poszukiwane są osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami-przewodnikami. Zgłoszenia można przesyłać do 12 lutego.

Muzeum Emigracji poszukuje wolontariuszy-przewodników, którzy będą oprowadzać zwiedzających podczas spacerów po wystawie stałej / Muzeum Emigracji w Gdyni / Muzeum Emigracji w Gdyni szuka chętnych, którzy chcieliby dołączyć do grupy wolontariuszy-przewodników. Po ukończeniu kursu przygotowanego przez instytucję osoby te będą oprowadzać zwiedzających w ramach spacerów po wystawie stałej - informuje Muzeum. Jak podaje, obecnie spacery odbywają się w soboty w godz. 11:00-12:30 i są prowadzone w języku polskim. Jednak w tym roku muzeum chce poszerzyć swoją ofertę. W planach są oprowadzania w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim, a także spacery dla osób z niepełnosprawnościami (np. z audiodeskrypcją lub prowadzone w polskim języku migowym) - dodaje gdyńskie Muzeum Emigracji. Placówka podkreśla, że osoby, które zgłoszą się do programu, nie muszą prowadzić wszystkich rodzajów spacerów - mogą wybrać te, które je najbardziej interesują. Jak mówi Marta Otrębska z Muzeum Emigracji w Gdyni: "Nie mamy określonej minimalnej/maksymalnej liczby osób, których szukamy". Aktualnie mamy 6 aktywnych wolontariuszy-przewodników oprowadzających w języku polskim. Inne typy oprowadzań będziemy wprowadzać w zależności od możliwości i liczby osób - im więcej, tym lepiej. Zakładamy również, że nie wszystkie osoby, które się zgłoszą, ostatecznie podejmą z nami współpracę - powiedziała RMF FM. Kto może się zgłosić? Muzeum poszukuje osób interesujących się historią oraz ruchami migracyjnymi i otwartych na innych ludzi. Kandydaci nie powinni mieć też problemu z wystąpieniami publicznymi. Mile widziane są: znajomość języków obcych czy doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami - czytamy na stronie internetowej gdynia.pl. Wszyscy zainteresowani mogą się zgłaszać do 12 lutego. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy - dostępny jest on TUTAJ . Pracownicy muzeum skontaktują się z wybranymi osobami. Osoby, które chcą zostać wolontariuszami-przewodnikami, mogą liczyć na przeszkolenie dotyczące zawartości wystawy stałej, obsługi klienta z niepełnosprawnością, a także z obszaru tworzenia audiodeskrypcji (termin tego szkolenia to 18-19.02, 6 godzin szkoleniowych). Zobacz również: Muzeum Emigracji szuka autora miłosnych dźwiękowych listów!

Muzeum zbiera pamiątki z emigracji. Czeka na zgłoszenia

Pamiątki po "Kurierze z Warszawy" trafiły do Muzeum Emigracji w Gdyni

Muzeum Emigracji, a w nim prywatne listy Jana Pawła II