Spacerując na wschód od Kanału Jamneńskiego w Mielnie (woj. pomorskie), na odcinku około pięciuset metrów, można natknąć się na niezwykły widok. Plaża pokryła się kilkudziesięciocentymetrową warstwą piasku o intensywnie fioletowej barwie. Jak podkreślają spacerujący tam turyści, kolor przypomina lawendę lub jagody.

Fioletowy piasek na plaży w Mielnie / Piotr Kowala / PAP

Turyści, którzy w ostatnich dniach spacerowali po plaży w Mielnie, przecierali oczy ze zdumienia.

Ok. 500-metrowy odcinek plaży na wschód od Kanału Jamneńskiego został pokryty fioletowym piaskiem.

Skąd ten niezwykły kolor?

Okazuje się, że za fioletową barwę piasku odpowiadają minerały z grupy krzemianów. Jak wyjaśniają pracownicy Urzędu Morskiego, minerały te czasami pojawiają się na środkowym wybrzeżu Bałtyku, a ich obecność uwidacznia się szczególnie po silnych sztormach.

Fale i wiatr „malują” z nich bordowo-fioletowe smugi, tworząc prawdziwie niecodzienny krajobraz. „Natura sama to zrobiła, geologia w najlepszym wydaniu” – podkreślają eksperci.

Choć fioletowa plaża w Mielnie przyciąga obecnie tłumy turystów i mieszkańców, specjaliści ostrzegają, że ten widok może być tylko chwilowy. Wszystko zależy od pogody – kolejny silniejszy sztorm może zmyć warstwę minerałów i ukryć ją pod nowym piaskiem.

















