Świetlino w gminie Łęczyce zostało uznane za najpiękniejszą pomorską wieś. Miejscowość ma ok. 250 mieszkańców. Czym urzekła jurorów?

Świetlino / Fot. Anna Skrzynecka/UMWP / Materiały prasowe

Wsie z Pomorza już 32. raz walczyły o tytuł najpiękniejszej. W tym roku do rywalizacji zgłoszono 13 miejscowości.

Najpiękniejszą wsią województwa pomorskiego w 2025 r. zostało Świetlino. Miejscowość ma ok. 250 mieszkańców.

To nie tylko bardzo zadbana wieś. To, co ją wyróżnia, to także zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Tu naprawdę widać integrację mieszkańców wokół spraw dla nich najbliższych i najważniejszych - podkreślał Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Świetlino / Fot. Anna Skrzynecka/UMWP / materiały promocyjne

Świetlino oprócz tytułu otrzymało 30 tys. zł.

Na drugim miejscu podium uplasowała się wieś Nowy Bukowiec z gminy Zblewo, a na trzecim Sokole w gminie Czarne.

Świetlino / Fot. Anna Skrzynecka/UMWP / Materiały prasowe

Jakie kryteria brane są pod uwagę przy wyborze najpiękniejszej wsi? To z jednej strony wygląd zabudowań i wspólnych terenów zielonych, ale także pielęgnowanie tradycji, promowanie lokalnych produktów czy rzemiosła. Liczą się też działania ekologiczne - np. pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach konkursu wybrana została także najpiękniejsza zagroda regionu. W tym roku 5 tys. zł za zajęcie pierwszego miejsca otrzymali Agnieszka i Przemysław Strzeleccy z Tuchomka (gmina Tuchomie) w powiecie bytowskim.