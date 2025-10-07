Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 27-letniego Kamila C. Jego ciało znaleziono w Jeziorze Turawskim na Opolszczyźnie. Mężczyzna zaginął w czasie imprezy integracyjnej.
Mężczyzna był poszukiwany od 26 września. Był uczestnikiem imprezy integracyjnej w Turawie.
Ciało 27-latka odnaleziono w piątek po południu. Policję zaalarmowała przypadkowa osoba.
"Na miejsce przybyli policjanci oraz lekarz, który stwierdził zgon mężczyzny oraz brak widocznych obrażeń i cech działania osób trzecich" - informowała policja w komunikacie.
Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu odkrycia zwłok. Przyczyny śmierci 27-latka może wyjaśnić sekcja zwłok.
