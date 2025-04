Wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Sportu Uniwersytetu Gdańskiego. Do tej pory największa uczelnia na Pomorzu nie miała porządnego zaplecza sportowego. „Dla nas, sportowców, historia dzieje się na naszych oczach” - powiedział podczas uroczystości dyrektor CWFiS UG Tomasz Aftański. „Będziemy jednak grać u siebie i czuć się jak u siebie” – mówi jeden z zawodników AZS.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że jako największa pomorska społeczność akademicka zasłużyliśmy, żeby duch tego, co w sporcie najlepsze - drużynowego wsparcia - ale też tego, co i w nauce ważne - nuty rywalizacji, zaciętości i pasji - mógł realizować się w godnych warunkach - mówił rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rozpoczynając uroczystość.

Zawodnicy AZS Uniwersytetu Gdańskiego nie kryją entuzjazmu związanego z powstaniem nowej hali. W rozmowie z naszym trójmiejskim reporterem podkreślali, jak ważne jest dla nich posiadanie własnej przestrzeni do treningów i rozgrywek.

Uroczyste podpisanie i symboliczne wmurowanie Aktu Erekcyjnego nowo powstającego Centrum Sportowego UG / Bartłomiej Jętczak/Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG / Materiały prasowe

Trenujemy na obiektach, które nie są związane z Uniwersytetem Gdańskim. Na pewno nie możemy się doczekać nowej hali. Na pewno to będzie bardzo duże ułatwienie - mówiła jedna z zawodniczek.

Radziliśmy sobie dość dobrze bez hali, więc można sobie wyobrazić, co będzie, jak będziemy mieli własną infrastrukturę, własne możliwości do trenowania tego sportu i do rozwijania się jeszcze bardziej - dodaje inny zawodnik.

Jako zawodnicy bardzo się cieszymy, że nie będziemy musieli korzystać z usług innych uczelni, żeby grać, tylko będziemy jednak grać u siebie i czuć się jak u siebie - mówi kolejny.

Centrum Sportowe UG zostanie wyposażone w pełnowymiarowe boiska do siatkówki i futsalu, trybuny na 300 osób, salę fitness, salę do sportów walki, salę ćwiczeń muzyczno-ruchowych oraz pomieszczenia odnowy biologicznej.

Nie ma uczelni wyższej bez sportu - mówił minister Sławomir Nitras

Akt erekcyjny podpisano w dwóch egzemplarzach: jeden został włożony do specjalnej tuby i symbolicznie wmurowany w kamień węgielny, który zostanie wbudowany w mury budynku hali, drugi zostanie w przyszłości przekazany do pamiątkowej gabloty w powstającym Centrum Sportowym. W tubie oprócz dokumentu zgodnie z tradycją znalazły się: zdjęcie miejsca budowy, dzisiejszy egzemplarz gazety codziennej oraz monety wybite w bieżącym roku. Mimo że w obiegu nie ma jeszcze monet wybitych w 2025 r., dzięki uprzejmości NBP udało się pozyskać dwie monety pięciozłotowe: dwie piątki symbolicznie wyrażające 55-lecie UG.

/ Stanisław Gajewski/Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG / Materiały prasowe

Dla nas, sportowców, historia dzieje się na naszych oczach - powiedział podczas uroczystości dyrektor CWFiS UG Tomasz Aftański. Jesteśmy wszyscy wzruszeni, że po latach sportowej bezdomności wreszcie trafimy pod dach naszego uniwersyteckiego Centrum Sportowego - dodał.

Budowa Centrum planowana była już w latach osiemdziesiątych. Ostatnie próby najpierw zatrzymała pandemia, a następnie wycofanie wykonawcy z powodu wzrostu cen materiałów na rynku budowalnym.