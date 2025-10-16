Mieszkańcy Piasków (Lubelskie) byli świadkami niebezpiecznej sytuacji na ulicy Długosza. 29-letnia kobieta w audi staranowała siedem zaparkowanych samochodów. Jak się okazało, była kompletnie pijana - miała ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie - i dodatkowo obowiązywał ją sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierująca audi miała ponad 3,5 promila alkoholu / Policja

W Piaskach (woj. lubelskie) doszło do niebezpiecznego incydentu.

29-letnia kobieta prowadząc audi staranowała siedem zaparkowanych samochodów.- Kobieta była kompletnie pijana - badanie alkomatem wykazało ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie.

Dodatkowo, kierująca miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i nie powinna w ogóle siadać za kierownicą.

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 21:30 - podała policja. Całą sytuację z balkonu swojego mieszkania zauważyło małżeństwo. Świadkowie natychmiast powiadomili służby, a następnie ruszyli na pomoc. Na ulicy Strażackiej udało im się zatrzymać pijaną kierującą, wyjmując jej kluczyki ze stacyjki. Według relacji świadków, kobieta zachowywała się agresywnie wobec interweniujących osób.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zatrzymali 29-latkę - mieszkankę powiatu świdnickiego.

Badanie alkomatem wykazało, że prowadziła pojazd mając w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu. Dodatkowo, kobieta nie powinna w ogóle wsiadać za kierownicę - miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zniszczonych zostało siedem samochodów / Policja

W wyniku nieodpowiedzialnej jazdy uszkodzonych zostało aż siedem zaparkowanych samochodów. Policja ustala teraz wartość strat poniesionych przez właścicieli pojazdów.

Kobieta została zatrzymana do wytrzeźwienia. Sprawą zajmuje się policja, która zapowiada zdecydowane działania wobec nietrzeźwych kierowców.