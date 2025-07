Gdynia ponownie stanie się stolicą żeglarstwa. W dniach 7-27 lipca odbędzie się 26. edycja jednego z największych i najbardziej prestiżowych festiwali żeglarskich w Europie – Gdynia Sailing Days. W tym roku regaty przyciągną zarówno profesjonalnych sportowców, jak i amatorów żeglarstwa z całego świata.

Gdynia Sailing Days 2025 – 26. edycja żeglarskiego festiwalu nad Bałtykiem / foto: Gdynia Sailing Days/Facebook /

W programie znajdą się regaty międzynarodowe, w tym Mistrzostwa Świata klasy Micro (7-12 lipca) oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Match Racing (21-27 lipca), które stanowią niepowtarzalną okazję do zobaczenia w akcji młodych mistrzów w wyścigach na jachtach klasy RS21. Na starcie tych regat pojawią się najlepsi żeglarze, którzy powalczą o tytuł mistrza świata w match racingu. Zapowiada się dynamicznie i emocjonująco!

Tegoroczny festiwal Gdynia Sailing Days rozpocznie się od Mistrzostwa Świata klasy Micro. Poniedziałek 7 lipca przeznaczony jest na pomiary. Od 8 do 12 lipca włącznie zaplanowane są wyścigi, a we wtorek 8 lipca odbędzie się ceremonia rozpoczęcia mistrzostw świata i tegorocznego festiwalu Gdynia Sailing Days. Polska jako jeden z liderów klasy Micro, ma na koncie aż 62 medale mistrzostw świata, a jej żeglarze - jak Piotr Tarnacki, jedenastokrotny mistrz świata - od lat należą do światowej czołówki.

Równolegle - w dniach 11-13 lipca, odbędzie się Puchar Miasta Gdynia w klasach ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7, a od razu po tych regatach, zawodnicy klasy ILCA powalczą o mistrzostwo Polski w sprincie. W Gdyni zorganizowane zostaną warsztaty upowszechniania żeglarstwa osób z niepełnosprawnością, czyli druga edycja Żagli Bez Barier. Podczas tego wydarzenia w Pucharze Gdynia Sailing Days wystartują zawodnicy kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami w klasie Hansa 303. Z kolei od 12 do 18 lipca zorganizowane zostaną regaty Test Event 49er, 49erFX, Nacra 17 i będzie to pierwsza okazja dla zawodników tych klas, do zapoznania się z akwenem Mistrzostw Świata World Sailing, które odbęda się w Gdyni, w 2027 roku. W tym samym czasie wyłonieni zostaną mistrzowie Polski w skiffach.

Młodsze pokolenie żeglarzy również pokaże swoje umiejętności na wodach Zatoki Gdańskiej. KINDER Joy of Moving Puchar Trenerów, odbędzie się w dniach 17-19 lipca młodych adeptów żeglarstwa do 13. roku życia, oferując im zapewniając okazję do zabawy, radości z żeglowania i rywalizacji w regatach w klasie Optimist. W tym czasie na plaży miejskiej w Gdyni, znajdą się liczne atrakcje sportowe dla całych rodzin.

W ramach Gdynia Sailing Days 2025 odbędzie się również szereg regat dedykowanych, takich jak Puchar GSD w klasach Open Skiff (23-24 lipca), czy Puchar GSD w klasach FINN, OKD, 505, FD, H16, N15, Preste 18 (26-27 lipca). Na gdyńskim akwenie w trzeciej rundzie powalczą zawodncy z Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej, którzy rywalizują o awans finału lig regionalnych. Przez cały czas trwania festiwalu Gdynia stanie się miejscem rywalizacji żeglarzy z różnych zakątków świata.

Polboat Yachting Festival (24-27 lipca) będzie wisienką na torcie Gdynia Sailing Days, prezentując najnowsze osiągnięcia polskiego przemysłu jachtowego i technologii morskich. Wystawa jachtów na wodzie przyciągnie miłośników nowoczesnych jednostek, luksusowych motorówek oraz innowacyjnych rozwiązań dla żeglarzy.