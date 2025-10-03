Samochody ciężarowe powyżej 30 ton od soboty nie pojadą Estakadą Kwiatkowskiego na odcinku między ulicami Morską i Hutniczą. Powodem jest awaryjny stan techniczny jednego z jej przegubów – poinformował Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Ruch zostanie poprowadzony łącznicami.

/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni / Facebook

Estakada Kwiatkowskiego jest trasą łączącą gdyńskie dzielnice Oksywie, Obłuże oraz port z Grabówkiem i Obwodnicą Trójmiasta.

W piątek Zarząd Drogi i Zieleni (ZDiZ) w Gdyni zwołał konferencję prasową dotyczącą awaryjnego stanu technicznego jednego z jej przegubów na odcinku między ulicami Morską i Hutniczą.

Awarii uległ gzyms oraz wspornik przegubów. Widzimy tam podłużne szczeliny. Na nich są łożyska ślizgowe, które podczas pracy estakady się przesuwają i na nich opiera się kolejne przęsło. To uległo uszkodzeniu. Gdybyśmy dalej nic z tym nie zrobili, mogłoby dojść do zerwania obiektu w tym miejscu - powiedział dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni Michał Felon.

Podkreślił, że konieczne jest jak najszybsze podparcie estakady w miejscu awarii i wyłączenie jej z ruchu pod dużym obciążeniem, tj. dla samochodów o masie powyżej 30 ton.

Wyznaczono objazd

Objazd uszkodzonego fragmentu poprowadzony zostanie łącznicami zjazdowymi i wjazdowymi.

Po podparciu ruch dla samochodów ciężarowych o całkowitej masie dopuszczalnej do 42 ton zostanie przywrócony. Natomiast samochody ponadgabarytowe nadal będą musiały do odwołania, do pełnego remontu poruszać się łącznicami - tłumaczył dyrektor ZDiZ.

Naprawa przegubu ma potrwać około miesiąca. Natomiast remont konstrukcji planowany jest w połowie przyszłego roku