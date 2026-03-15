Portugalska marynarka wojenna ewakuowała rannego Polaka z tankowca w pobliżu Azorów. Mężczyzna doznał poważnego urazu nogi w wyniku wypadku na pokładzie statku.

Zdjęcie ilustracyjne

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Poszkodowanym na jednostce pływającej był 37-letni członek załogi - powiedział PAP sierżant Figueiredo z biura Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej Portugalii w Ponta Delgada.

Polak został w sobotę w godzinach popołudniowych przetransportowany śmigłowcem na lotnisko Lajes na wyspie Terceira, skąd trafił do szpitala - poinformował przedstawiciel policji.

Ranny przewieziony został do placówki medycznej ambulansem należącym do azorskiej obrony cywilnej.

Według wstępnych ustaleń ratowników medycznych poszkodowany doznał poważnego urazu nogi w wyniku wypadku i będzie musiał przejść zabieg chirurgiczny.

Ratownicy niezwłocznie udali się śmigłowcem na statek Venture Creole pływający pod banderą Liberii po zgłoszeniu przez dowództwo jednostki alertu dotyczącego rannego członka załogi - przekazał przedstawiciel portugalskiej marynarki wojennej.

W chwili przybycia helikoptera ratunkowego tankowiec z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego znajdował się około 1240 km na południowy zachód od brzegów Terceiry.