Zapach korzennych przypraw, świąteczne dekoracje, regionalne przysmaki i wyjątkowe prezenty – to wszystko i jeszcze więcej czeka na mieszkańców i turystów już od piątku, 21 listopada. Gdańsk zamienia się w prawdziwą bożonarodzeniową krainę. Tegoroczny jarmark będzie największy w historii miasta i potrwa aż do 23 grudnia.

jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku i łoś Lucek / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Rekordowa liczba stoisk i nowe lokalizacje

Już w piątek, 21 listopada, rozpoczyna się gdański, przedświąteczny jarmark.

W tym roku na odwiedzających czekają aż 222 stoiska - to historyczny rekord dla gdańskiego jarmarku. Wśród wystawców znajdą się zarówno lokalni, jak i przyjezdni gastronomicy, rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy z różnych zakątków Polski i Europy.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Kolorowe kramy pojawią się na Targu Węglowym, ul. Tkackiej, we wnętrzach Wielkiej Zbrojowni, wokół Katowni, a po raz pierwszy także na całej ul. Bogusławskiego aż do Teatru Szekspirowskiego. Stoiska powrócą również na dziedziniec Forum Gdańsk.

Przygotowania do otwarcia trwały do ostatniej chwili - jeszcze w czwartek wystawcy dekorowali swoje domki i rozkładali towary, by przez ponad cztery tygodnie cieszyć odwiedzających świąteczną atmosferą.

Godziny otwarcia i kulinarne niespodzianki

Jarmark będzie otwarty codziennie - od niedzieli do czwartku w godzinach 12:00-20:00, a w piątki i soboty od 12:00 do 21:00.

Na miejscu będzie można spróbować dań z aż 22 kuchni świata - od tradycyjnej polskiej, przez egzotyczną azjatycką. Nie zabraknie też okazji do zakupu oryginalnych prezentów i rzemieślniczych wyrobów.



W sobotę, 22 listopada, odbędzie się uroczysta parada, która rozpocznie się o godz. 15:30 na ul. Bogusławskiego i przejdzie na Targ Węglowy. Tam, o godz. 16:00, nastąpi oficjalne otwarcie jarmarku.

Na odwiedzających czeka także tradycyjnie łoś Lucek, który przy zabytkowej Katowni będzie rozbawiał gości swoimi "sucharami". Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 23 grudnia.

To doskonała okazja, by poczuć świąteczny klimat, spróbować wyjątkowych smaków i znaleźć niepowtarzalne prezenty dla najbliższych.