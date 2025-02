"To wyolbrzymienie wpisuje się w pewien stereotyp. Żadnej demokracji i powagi instytucjom państwowym to nie dodaje" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Rafał Chwedoruk, pytany o zawiadomienie w sprawie zamachu stanu złożone przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. "Doniesienia o zamachu stanu są elementem kampanii wyborczej i tarć w samym PiS-ie" - dodał gość Piotra Salaka.

Prof. Rafał Chwedoruk / RMF FM

Na początku Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak poprosił swojego gościa o skomentowanie słów prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że władza w Polsce przeprowadziła zamach stanu. Czy to jest zabawne czy raczej niebezpieczne - zapytał Piotr Salak.

W perspektywie krótkoterminowej jest to bardziej zabawne niż niebezpieczne, groteskę pogłębia to, że prawica i jej politycy przez ostatnie 30 lat postrzegani są jako ludzie z trochę mniejszym dystansem wobec tego co się dzieje, czasem nazbyt serio traktujący drobne epizody życia społecznego - odpowiedział politolog, prof. Rafał Chwedoruk.

To wyolbrzymienie wpisuje się w pewien stereotyp. Żadnej demokracji i powagi instytucjom państwowym to nie dodaje powagi - dodał. Doniesienia o zamachu stanu są elementem kampanii wyborczej i tarć w samym PiS, gdzie wciąż nie został ustalony układ sił po utracie władzy w tej formacji - podkreślał.



