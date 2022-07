Dlaczego warto mieć mniej ? Na to pytanie odpowiada wystawa w Muzeum Miasta Gdyni. EkoEksperymentarium to wystawa pozwalająca sprawdzić, jak nasze małe codzienne czynności, mogą korzystanie wpłynąć na środowisko.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, RMF Maxxx / Materiały prasowe

Wystawa jest zbudowana na planie mieszkania.

Wystawa jest podzielona na wnętrza pomieszczeń, które znamy z naszego domu. W sypialni zastanawiamy się jak zminimalizować liczbę przedmiotów, które nas otaczają, w salonie poznajemy sposoby na oszczędzanie energii, w łazience dbamy o każdą kroplę wody, w kuchni dzielimy się sposobami na gotowanie zero waste - tłumaczy Anna Śliwa z Muzeum Miasta Gdyni.



/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, RMF Maxxx / Materiały prasowe

EkoEksperymentarium to wystawa do eksperymentowania, a nie tylko oglądania. Można sprawdzić co się stanie, jeśli obniżymy temperaturę w domu albo przestaniemy kupować wodę butelkowaną, ale też poznajemy ważne dane i łatwe triki na ograniczanie zużycia zasobów.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, RMF Maxxx / Materiały prasowe

Wystawę można oglądać do 28 sierpnia w Muzeum Miasta Gdyni. Następnie pojedzie ona do Wrocławia i będzie prezentowana w Galerii BWA Wrocław Główny, a od listopada będą ją mogli odwiedzać mieszkańcy Warszawy w Muzeum Pragi.