Michał N., działacz Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Morza Bałtyckiego, został zatrzymany przez CBA i usłyszał zarzut płatnej protekcji. Chodzi o żądanie 2 mln zł łapówki za przyznanie armatorom 150 mln zł dotacji na zakończenie działalności związanej z rybołówstwem morskim na Bałtyku.

Jak dowiedziała się PAP, we wtorek Michał N. został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Tego samego dnia usłyszał zarzut płatnej protekcji.

Dotyczy to zdarzenia z 12 października 2022 r., gdy Michał N. podczas zebrania Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Morza Bałtyckiego zażądał dwóch milionów złotych od przedstawicieli stowarzyszeń rybaków rekreacyjnych w zamian za podjęcie działań, które miały doprowadzić do uchwalenia ustawy przewidującej wypłatę odszkodowań rybakom rekreacyjnym z tytułu nałożonego na nich przez organy Unii Europejskiej zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.

Powoływał się na wpływy w kancelarii premiera

Według śledczych, Michał N. powoływał się wówczas na wpływy w instytucjach państwowych, to jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Ministerstwie Infrastruktury, a także w Zarządzie Krajowym NSZZ "Solidarność".

Zdaniem prokuratury, podejrzany przedstawiał przebieg rzekomych negocjacji i rozmów z przedstawicielami wymienionych instytucji i kreował u uczestników zebrania przekonanie o posiadaniu przez niego możliwości doprowadzenia do uchwalenia ustawy pozwalającej na wypłatę odszkodowań rybakom rekreacyjnym.

Finalnie Michał N. nie otrzymał dwóch milionów złotych. Nie doszło również do uchwalenia ustawy rekompensacyjnej.

Jak dowiedziała się PAP, mężczyzna nie przyznał się do zarzutu, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policji, zakaz kontaktowania się z ustalonymi w sprawie świadkami oraz poręczenie majątkowe.

Michał N. nie chciał odpowiadać na pytania PAP. Jestem bardzo zajęty - powiedział dziennikarzowi PAP i zakończył rozmowę telefoniczną.

Akcja CBA

W marcu br. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili działania w siedzibach Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Morza Bałtyckiego w Redzie. Akcja została przeprowadzona na podstawie postanowienia prokuratora o żądaniu wydania rzeczy w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia korupcji w przyznawaniu dotacji na zakończenie działalności połowowej na Bałtyku.

Przedstawicielka NSZZ "Solidarność" podała wówczas, że czynności funkcjonariuszy CBA nie dotyczą całego Związku, tylko "jednej z organizacji międzyzakładowych zarejestrowanych w Regionie Gdańskim NSZZ 'Solidarność'".

Za zarzucane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, a z uwagi na działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, także grzywna.