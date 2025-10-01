Tragiczne wieści z Filipin, które nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,9. Według ostatnich danych zginęło co najmniej 60 osób.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w filipińskim Bogo / Juanito Espinosa / PAP/EPA

Zgłoszono śmierć aż 60 osób w wyniku tego trzęsienia ziemi - przekazał podczas środowego przedpołudniowego briefingu zastępca szefa Urzędu Obrony Cywilnej (OCD) Raffy Alejandro. Jednocześnie dodał, że OCD otrzymuje "coraz więcej zgłoszeń o ofiarach, więc sytuacja bardzo się zmienia". Ponad 150 osób odniosło obrażenia.

Według poprzednich meldunków liczba śmiertelnych ofiar kataklizmu wynosiła 22.

Epicentrum trzęsienia ziemi

Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,9 znajdowało się ok. 21 km na północny wschód od Bogo, nadmorskiego miasta liczącego około 90 tys. mieszkańców. Doszło do niego we wtorek tuż przed godz. 22 czasu lokalnego (godz. 15 w Polsce) - poinformowała filipińska agencja sejsmologiczna Phivolcs. Hipocentrum wstrząsu odnotowano na głębokości 5 km.

Według nadawcy ABS-CBN, co najmniej 30 osób zginęło w samym Bogo.

Akcja ratownicza w Bogo / Juanito Espinosa / PAP/EPA

Silne wstrząsy uszkodziły budynki, w tym ponad 100-letni kościół, i drogi oraz spowodowały przerwy w dostawie prądu w niektórych miejscowościach. Dotychczas odnotowano ponad 700 wstrząsów wtórnych.

Zamieszkała przez 3,4 mln ludzi prowincja Cebu jest jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych na Filipinach. Według lokalnych mediów międzynarodowe lotnisko Mactan-Cebu, drugie największe w kraju, jest otwarte.

Trzymajcie się z dala od plaży

Po trzęsieniu ziemi lokalne biuro sejsmologiczne ostrzegło przed możliwym "niewielkim zaburzeniem poziomu morza" i zaapelowało do mieszkańców centralnych wysp Leyte, Cebu i Biliran, aby "trzymali się z dala od plaży i nie udawali się na wybrzeże".

Zniszczenia w Bogo / Juanito Espinosa / PAP/EPA

Drugie we wtorek trzęsienie ziemi, o magnitudzie 6,0, odnotowano u wybrzeży Jawy, największej wyspy Indonezji.

Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.