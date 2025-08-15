Droga S7 w kierunku Gdańska jest zablokowana w okolicach Miłomłyna. Zderzyło się tam dwóch motocyklistów. Na trasie w kierunku Trójmiasta doszło w piątek w sumie już do trzech wypadków.
Kolejny dzisiaj wypadek na drodze krajowej nr 7. W okolicach Miłomłyna na trasie Warszawa- Gdańsk przed godz. 11:00 zderzyło się dwóch motocyklistów.
Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informował, że droga S7 jest zablokowana od węzła Ostróda Północ do węzła Miłomłyn.
Na tym odcinku kierowcy bezwzględnie muszą stosować się do poleceń policjantów. W okolicach Miłomłyna zderzyło się dwóch motocyklistów. Są ranni. Nie znamy jeszcze szczegółów zdarzenia – powiedział Jackowski.
Po godz. 12:00 GDDKiA poinformowała, że odblokowano jeden pas jezdni.
Na trasie w kierunku Gdańska doszło w piątek do trzech wypadków.
W piątek rano na odcinku od Nidzicy do Miłomłyna zderzyły się też dwa auta w pobliżu Rychnowa i pięć samochodów w okolicach Nidzicy na odcinku Powierz – Kanigowo.
W ostatnim zdarzeniu brało udział 26 osób. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny.
Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, bo trasa w kierunku Gdańska jest bardzo zatłoczona.