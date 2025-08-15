Droga S7 w kierunku Gdańska była zablokowana w okolicach Miłomłyna. Zderzyło się tam dwóch motocyklistów. Na trasie w kierunku Trójmiasta doszło w piątek do kilku wypadków.

Na trasie w kierunku Gdańska zderzyło się dwóch motocyklistów / Mateusz Chłystun / RMF FM

Kolejny dzisiaj wypadek na drodze krajowej nr 7. W okolicach Miłomłyna na trasie Warszawa- Gdańsk przed godz. 11:00 zderzyło się dwóch motocyklistów.

Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informował, że droga S7 była zablokowana od węzła Ostróda Północ do węzła Miłomłyn.

Na tym odcinku kierowcy bezwzględnie muszą stosować się do poleceń policjantów. W okolicach Miłomłyna zderzyło się dwóch motocyklistów. Są ranni. Nie znamy jeszcze szczegółów zdarzenia – powiedział Jackowski.

Seria wypadków na drodze prowadzącej do Gdańska

Na trasie w kierunku Gdańska doszło w piątek do trzech wypadków.

W piątek rano na odcinku od Nidzicy do Miłomłyna zderzyły się też dwa auta w pobliżu Rychnowa i pięć samochodów w okolicach Nidzicy na odcinku Powierz – Kanigowo.

W ostatnim zdarzeniu brało udział 26 osób. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny.

Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, bo trasa w kierunku Gdańska jest bardzo zatłoczona.