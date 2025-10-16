Strażacy dogaszają pożar hali produkcyjnej w miejscowości Rusocin w województwie pomorskim. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest droga krajowa nr 91. Policja wyznaczyła objazdy. Przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się samodzielnie 13 osób.

Zdj. poglądowe / Arkadiusz Sosnowski, PSP / Państwowa Straż Pożarna

W Rusocinie przy ul. Rataja w Pomorskiem doszło do pożaru hali o wymiarach ok. 50 na 80 metrów, w której produkuje się okna. Całą noc służby pracowały na miejscu. Trwa dogaszanie ognia. W związku z zadymieniem zamknięty jest odcinek drogi krajowej nr 91 od ronda do ul. Rataja. Policja kieruje na objazdy przez Cieplewo i Pruszcz Gdański.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, hala częściowo się zawaliła.

Przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się samodzielnie 13 osób. W działaniach w szczytowym momencie brało udział 80 strażaków - przekazał RMF FM dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Na szczęście nie ma poszkodowanych.