Do Sądu Rejonowego w Lęborku trafił akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu Pawłowi Ł. i 19-letniej Klaudii W. Chodzi o znęcanie się nad 1,5-roczną córką kobiety.
Według śledczych para znęcała się nad dziewczynką psychicznie i fizycznie przez niemal 2 miesiące - na przełomie 2025 i 2026 r. Miało do tego dochodzić w Nowej Wsi Lęborskiej na Pomorzu.
Paweł Ł. wyzywał dziecko, krzyczał na nie bez powodu, uniemożliwiał mu wypoczynek, puszczając głośną muzykę oraz wielokrotnie bił je, uderzając ręką w główkę, twarz i pośladki - wylicza Paweł Wnuk, rzecznik słupskiej prokuratury. Jak dodaje, matka dziewczynki była świadkiem tych zachowań, ale w żaden sposób nie reagowała, dopuszczając do zadawania bólu swojej córce.
Zawiadomienie do prokuratury złożył pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zauważył siniaki na twarzy dziewczynki.
21-latek i jego partnerka odpowiedzą za znęcanie się nad osobą nieporadną z uwagi na jej wiek, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Oboje przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia.
Mężczyzna wyjaśnił, że powodem jego zachowania było zdenerwowanie płaczem dziecka i rzucaniem zabawek przez dziewczynkę - relacjonuje Paweł Wnuk, rzecznik słupskiej prokuratury. Kobieta przyznała, że widziała, jak partner krzywdzi jej córkę. Jednocześnie stwierdziła, że zwracała mu uwagę, by tego nie robił.
Klaudia W. i Paweł Ł. zostali tymczasowo aresztowani. Śledczy informują, że kobieta nie była wcześniej karana. Z kolei jej partner był dwukrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu.
Sąd Rejonowy w Lęborku zdecydował o odebraniu Klaudii W. władzy rodzicielskiej nad córką.