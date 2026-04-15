Do Sądu Rejonowego w Lęborku trafił akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu Pawłowi Ł. i 19-letniej Klaudii W. Chodzi o znęcanie się nad 1,5-roczną córką kobiety.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Wyzywał, krzyczał i bił

Według śledczych para znęcała się nad dziewczynką psychicznie i fizycznie przez niemal 2 miesiące - na przełomie 2025 i 2026 r. Miało do tego dochodzić w Nowej Wsi Lęborskiej na Pomorzu.

Paweł Ł. wyzywał dziecko, krzyczał na nie bez powodu, uniemożliwiał mu wypoczynek, puszczając głośną muzykę oraz wielokrotnie bił je, uderzając ręką w główkę, twarz i pośladki - wylicza Paweł Wnuk, rzecznik słupskiej prokuratury. Jak dodaje, matka dziewczynki była świadkiem tych zachowań, ale w żaden sposób nie reagowała, dopuszczając do zadawania bólu swojej córce.

Zawiadomienie do prokuratury złożył pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zauważył siniaki na twarzy dziewczynki.

Matce Blanki odebrano władzę rodzicielską

21-latek i jego partnerka odpowiedzą za znęcanie się nad osobą nieporadną z uwagi na jej wiek, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Oboje przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia.

Mężczyzna wyjaśnił, że powodem jego zachowania było zdenerwowanie płaczem dziecka i rzucaniem zabawek przez dziewczynkę - relacjonuje Paweł Wnuk, rzecznik słupskiej prokuratury. Kobieta przyznała, że widziała, jak partner krzywdzi jej córkę. Jednocześnie stwierdziła, że zwracała mu uwagę, by tego nie robił.



Klaudia W. i Paweł Ł. zostali tymczasowo aresztowani. Śledczy informują, że kobieta nie była wcześniej karana. Z kolei jej partner był dwukrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Sąd Rejonowy w Lęborku zdecydował o odebraniu Klaudii W. władzy rodzicielskiej nad córką.