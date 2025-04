Zakończył się remont Długiego Pobrzeża w centrum Gdańska. Przebudowa około 500-metrowego odcinka od Mostu Zielonego do Targu Rybnego kosztowała ponad 70 mln złotych. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w mieście zostało udostępnione turystom i mieszkańcom tuż przed długim, majowym weekendem.

Długie Pobrzeże po remoncie / fot. D. Paszliński/Gdańsk / Materiały prasowe

Z ogromną radością oddajemy dziś do użytku ostatni odcinek Długiego Pobrzeża, w okolicach Żurawia. To część większego projektu, który był realizowany także we współpracy z partnerem prywatnym. Prace musiały być skoordynowane również z inwestycją realizowaną przez Narodowe Muzeum Morskie, a ich największa część - choć niewidoczna gołym okiem - dotyczyła wzmocnienia nabrzeża, co wymagało zaangażowania zespołu naukowców i zastosowania nowoczesnych technologii - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, podczas konferencji prasowej, na której prezentowano efekty prac.

Inwestycja została zrealizowana przez miasto razem z inwestorem prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto przebudowało i wzmocniło konstrukcję nabrzeża, a inwestor prywatny wykonał nową nawierzchnię.

Na Długim Pobrzeżu stanęły nowe latarnie czy balustrady. Przedsięwzięcie obejmowało również umocnienie dna Motławy koszami gabionowymi oraz wykonanie drewnianej konstrukcji odbojowej.

/ fot. D. Paszliński/Gdańsk / Materiały prasowe

/ fot. D. Paszliński/Gdańsk / Materiały prasowe

/ fot. D. Paszliński/Gdańsk / Materiały prasowe

To była jedna z najbardziej wymagających inwestycji, jakie realizowaliśmy - zarówno pod względem projektowym, jak i wykonawczym - podkreślał Krzysztof Małkowski, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

W trakcie prac musieliśmy elastycznie reagować na nieprzewidziane sytuacje i dostosowywać technologie robót do warunków zastanych na miejscu. Ogromnym wyzwaniem była logistyka - wszystkie materiały dostarczano od strony wody, przy użyciu barek. Od strony Motławy prowadzono też rozbiórki i palowanie, realizowane z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pływającego. Przy okazji udało się oczyścić dno rzeki - nurkowie wydobyli z niej m.in. motocykl - dodał.

Inwestycja była trudna, bo wymagała precyzyjnej koordynacji z pracami, które realizowało Narodowe Muzeum Morskie.

Mamy jeszcze jeden odcinek do zrobienia, od Baszty Łabędź, w okolicy hotelu Hilton do mniej więcej ulicy Wartkiej. Dzisiaj jesteśmy na etapie projektowania, do końca roku mamy uzyskać pozwolenia na budowę i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku kolejny, ostatni odcinek nabrzeża zostanie umocniony, przebudowany i nawierzchnia jego będzie bardziej przyjazna - tłumaczyła prezydent miasta.

Zdaniem Przemysława Majewskiego, radnego PiS w Radzie Miasta Gdańska, przebudowa Długiego Pobrzeża była potrzebna, ale tempo inwestycji mogło być szybsze. Nie może być tak, że inwestycja, która była zaplanowana na początku na rok, przeciągnęła się tak naprawdę na blisko trzy lata - powiedział.

Umowa z głównym wykonawcą została podpisana w październiku 2022 roku, a prace rozbiórkowe rozpoczęto w styczniu 2023 r. Całkowity koszt przebudowy wyniósł ponad 73 mln zł.