Ponad pół tony śmieci znieśli z plaż i pasa przybrzeżnego między Gdańskiem i Puckiem wolontariusze akcji Czysty Bałtyk. Wielkie sprzątanie plaż odbyło się po raz drugi, przyciągając tysiące ludzi do edukacyjnego miasteczka ekologicznego, które stanęło przy molo w Gdańsku Brzeźnie. Było sporo warsztatów, konkursów, prelekcji, a także zabawy - bo nauka przez zabawę jest najskuteczniejsza. Również ta o ochronie środowiska.

W sobotę 27 sierpnia, punktualnie o 10:00 pracę rozpoczęło siedem punktów rejestracyjnych rozmieszczonych w Gdańsku, Gdyni, Rewie oraz Pucku. Wolontariusze odebrali pakiety startowe i wyruszyli na wielkie sprzątanie plaż. Równocześnie w Gdańsku Brzeźnie funkcjonowanie rozpoczęło edukacyjne miasteczko ekologiczne, w którym przez cały dzień nie brakowało atrakcji.

Zaczęliśmy od treningu z wieloletnimi reprezentantami Polski w siatkówce - Piotrem Nowakowskim i Piotrem Gackiem. Potem na plaży odbył się pokaz ratownictwa z udziałem psa ratownika. Jednocześnie do edukacyjnych stoisk naszych partnerów szybko zaczęły się ustawiać kolejki. Mówiliśmy przede wszystkim o recyklingu oraz segregacji, ale też o codziennych nawykach, które pomagają chronić Planetę - relacjonował prezes Stowarzyszenia Czysta Polska, Maciej Marculanis.

Dużo działo się również na scenie Czystego Bałtyku: merytoryczne rozmowy z ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska, warsztaty zero waste, czy spotkanie z influencerami, które jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych ludzi. Wydarzenia w bazie akcji zamknął wieczorny koncert oraz podsumowanie pierwszych, spływających z różnych lokalizacji danych, dotyczących zebranych śmieci.

Wolontariusze oczyścili plaże i pas przybrzeżny z 510 kilogramów śmieci. Wśród tych znalezionych w piasku dominowały oczywiście kapsle, niedopałki papierosów, foliowe woreczki. W pasie przybrzeżnym najwięcej było puszek i butelek. Znalazły się też jednak opony samochodowe, czy... ogrodowy basenik.

Po zeszłorocznych doświadczeniach spodziewaliśmy się niewielkiej ilości śmieci na samych plażach w Trójmieście, ponieważ są one niemal codziennie, dokładnie sprzątane. To jednak jest właśnie problem - nadal nie mamy nawyku sprzątania po sobie i to służby miejskie muszą nas wyręczać w utrzymywaniu czystości wybrzeża. Dlatego w kontekście Czystego Bałtyku najważniejsza dla nas jest edukacja. Doprowadzenie do sytuacji, w której plaże nie będą wymagały regularnego sprzątania przez służby, bo sami będziemy dbać o miejsce, w którym spędzamy czas wolny. Ważne, że po raz kolejny, wspólnie z wieloma wolontariuszami i ambasadorami zostawiliśmy dobry ślad. Mamy nadzieję, że ten ślad pozostanie na długo również w świadomości ludzi - zakończył Maciej Marculanis.

W drugiej edycji akcji Czysty Bałtyk wzięło udział ponad 1500 wolontariuszy. Przez edukacyjne miasteczko ekologiczne według szacunków organizatora przewinęło się kilka tysięcy osób, które aktywnie brały udział w warsztatach, konkursach i atrakcjach przygotowanych przez partnerów. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Czysta Polska oraz United Nations Global Compact Network Poland.

Czysty Bałtyk to przede wszystkim wydarzenie edukacyjne, które obok zbierania śmieci z wybrzeża naszego morza, ma na celu pozytywną zmianę świadomości ekologicznej Polaków. Partnerem strategicznym akcji jest sieć sklepów Biedronka. Partnerem głównym marka Electrolux. Partnerami wspierającymi są Jan Niezbędny, Rekopol, EPAM Polska, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, Gdański Ośrodek Sportu oraz GetHero. Patronat nad akcją objęły Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, RMF FM oraz Onet.