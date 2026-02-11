Po głośnym wyznaniu zdrady przez norweskiego biathlonistę Sturla Holma Lägreida podczas igrzysk olimpijskich jego była partnerka po raz pierwszy komentuje sprawę. "Trudno jest wybaczyć. Nawet po wyznaniu miłości przed całym światem" - pisze w oświadczeniu dla norweskiej gazety VG. I rzeczywiście słowa biathlonisty "zdradziłem największą miłość mojego życia" były cytowane przez media na całym świecie.

Norweski biathlonista Sturla Holm Lägreid / Pierre Teyssot / PAP/EPA

Sturla Holm Lägreid, norweski biathlonista, zdobył we wtorek brązowy medal na igrzyskach olimpijskich. Jednak to nie sportowy sukces, a jego szczere wyznanie zdrady stało się tematem numer jeden w mediach na całym świecie. W rozmowie na żywo z telewizją NRK sportowiec niespodziewanie otworzył się przed kamerami:

Cytat Sześć miesięcy temu spotkałem miłość mojego życia. Najpiękniejszą i najsympatyczniejszą osobę na świecie. Trzy miesiące temu popełniłem mój największy błąd i zdradziłem ją.

Jak sam później przyznał, jego publiczne wyznanie było próbą odzyskania ukochanej. O zdradzie powiedział jej tydzień wcześniej, co zakończyło ich związek.

"Trudno jest wybaczyć" - była dziewczyna zabiera głos

Do tej pory była partnerka sportowca milczała. Teraz, w rozmowie z VG, zdecydowała się na pierwszy komentarz:

"Trudno jest wybaczyć. Nawet po wyznaniu miłości przed całym światem" - napisała w oświadczeniu.

Podkreśliła, że nie chciała znaleźć się w centrum uwagi i pragnie zachować anonimowość.

Sturla Holm Lägreid znowu przeprasza

Sam Sturla Holm Lägreid, widząc skalę medialnego zamieszania, wydał oświadczenie za pośrednictwem norweskiego związku biathlonowego:

Cytat Głęboko żałuję, że poruszyłem tę osobistą historię w dniu, który był świętem norweskiego biathlonu. Dziś nie jestem sobą i nie myślę jasno. Przepraszam Johana-Olava, który zasługiwał na całą uwagę po zdobyciu złota. Przepraszam też moją byłą, która niechcący znalazła się w centrum uwagi mediów.

We wtorek 28-letni Norweg zdobył swój pierwszy indywidualny medal olimpijski. Cztery lata temu na igrzyskach w Pekinie miał już złoty w sztafecie.

W mistrzostwach świata wywalczył 14 medali, w tym siedem złotych, sześć srebrnych i brązowy.