Po awarii sieci ciepłowniczej przywrócono już dostawę ciepła do mieszkańców Gdyni, Redy i Rumi (Pomorskie).

"Informujemy, że cały system miejskiej sieci ciepłowniczej został uruchomiony. Ciepło płynie do odbiorców, jednak w ciągu najbliższych godzin możliwe są zakłócenia" - poinformowało w środę przed godziną 20 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC) w Gdyni.

Przed godziną 18 przywrócono dostawę ciepła do mieszkańców Redy i Rumi oraz do przeważającej części mieszkańców Gdyni.

Miejsce awarii zostało zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Unruga w Gdyni.

Przygotowaliśmy tzw. bypass i jesteśmy w trakcie uzupełniania wody. W godzinach wieczornych ciepło powinno powrócić do mieszkańców - mówiła wcześniej Iwona Kozłowska z Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (OPEC) w Gdyni.

Komunikaty dotyczące awarii są publikowane na stronie internetowej opecgdy.com.pl.