Po awarii sieci ciepłowniczej przywrócono już dostawę ciepła do mieszkańców Redy i Rumi oraz do przeważającej części mieszkańców Gdyni. Problem jeszcze w środę ma zostać rozwiązany.

Do awarii doszło w Gdyni / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Miejsce awarii zostało zlokalizowane. Jest to skrzyżowanie ulic Żelaznej i Unruga w Gdyni.

Przed godziną 18 przywrócono dostawę ciepła do mieszkańców Redy i Rumi oraz do przeważającej części mieszkańców Gdyni. Trwają prace nad przywróceniem dostawy ciepła do mieszkańców Pogórza, Obłuża, Oksywia, Babich Dołów i Kosakowa (gmina Pogórze).

Przygotowaliśmy tzw. bypass i jesteśmy w trakcie uzupełniania wody. W godzinach wieczornych ciepło powinno powrócić do mieszkańców - mówiła wcześniej Iwona Kozłowska z Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (OPEC) w Gdyni.

Komunikaty dotyczące awarii są publikowane na stronie internetowej opecgdy.com.pl.