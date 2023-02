Do 2 lat więzienia grozi 38-letniemu kierowcy autobusu miejskiego z Malborka (woj. pomorskie) za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków. 38-latek być może usłyszy również zarzut narażenia życia i zdrowia przewożonych pasażerów.

Policjanci z malborskiej drogówki zatrzymali 38-letniego kierowcę autobusu miejskiego / Policja Pomorska /

Do zdarzenia doszło w czwartek, po godzinie 15, na ul. Piaskowej w Malborku (woj. pomorskie).

Funkcjonariusze przeprowadzili badania, które wykazały, że 38-letni kierowca był trzeźwy, ale przewoził pasażerów pod wpływem narkotyków. Narkotester wskazał na obecność marihuany w organizmie mężczyzny - informuje pomorska policja.

Kontrolę policjanci przeprowadzili po zjeździe na pętlę autobusową, jednak - jak podkreślają - "widzieli jak chwilę wcześniej na przystanku z autobusu wysiedli pasażerowie".

Narkotester wskazał na obecność marihuany w organizmie mężczyzny / POMORSKA POLICJA /

Kierowca został zatrzymany i stracił prawo jazdy. Od mężczyzny pobrano również krew do dalszych badań. Niebawem 38-latek usłyszy zarzut kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności - informują mundurowi. Jak dodają, "niewykluczone, że zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwoli na przedstawienie mężczyźnie również zarzutu narażenia życia i zdrowia przewożonych pasażerów".

Za to przestępstwo 38-latkowi grozi do 3 lat więzienia.