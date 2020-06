Szokujące ustalenia dotyczące kierowcy autobusu, który wczoraj miał wypadek na moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy. Na dodatek, cztery lata temu odebrano mu prawo jazdy - dowiedzieli się reporterzy RMF FM.

Zdjęcie z miejsca wypadku / PAP/Paweł Supernak /

Obecność amfetaminy potwierdziły zarówno badania moczu, jak i badania krwi kierowcy.



Mężczyźnie od razu po wypadku pobrano mocz do badań i już tam były śladowe ilości amfetaminy.



Kierowca podczas pierwszego przesłuchania policyjnego tłumaczył, że miał gorączkę i zażywał silne leki. Pobrano więc krew do badań i te wyniki też potwierdziły obecność narkotyków.



Co więcej - jak ustalił reporter RMF FM - podczas oględzin wraku autobusu znaleziono woreczek z proszkiem. Znajdował się obok miejsca kierowcy - dokładnie w pulpicie przed kierowcą. Po badaniach też okazało się, że to amfetamina.

Z informacji naszych dziennikarzy wynika też, że kierowcy cztery lata temu zostało odebrane prawo jazdy. Przekroczył wtedy limit punktów karnych.



Najprawdopodobniej jeszcze dziś mężczyzna usłyszy zarzuty.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku

Śledztwo przejęła warszawska prokuratura okręgowa. Dochodzenie dotyczy "sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, której następstwem jest śmierć człowieka".

Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 12 - przekazała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr.

Prokuratorzy wykonali wszelkie niezbędne czynności na miejscu zdarzenia - przeprowadzili oględziny autobusu, oględziny miejsca wypadku, zabezpieczone zostały nagrania z rejestratorów znajdujących się w autobusie, przesłuchano część świadków wypadku, zlecono badania toksykologiczne materiału pobranego od kierowcy - tłumaczyła.



Istotnym dowodem w śledztwie będzie opinia toksykologów - przyznaje rzecznik. Opinia powinna być gotowa jeszcze dziś.





"Musimy rozważyć większą kontrolę przyszłych kierowców"

To dla nas pierwszy taki przypadek w historii spółki - przyznaje w rozmowie z RMF FM rzeczniczka operatora komunikacji miejskiej w Warszawie, firmy Arriva Joanna Parzniewska komentując doniesienia, że kierowca autobusu najprawdopodobniej był pod wpływem amfetaminy. Spółka Arriva rekrutuje i zatrudnia kierowców autobusów w stolicy.



Jak wygląda weryfikacja kandydatów do pracy? Najpierw kierowca musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności i wyniki badań lekarskich, także psychologicznych. Potem za kierownicę autobusu może wsiąść tylko w towarzystwie bardziej doświadczonego kolegi. Pierwsze jazdy odbywają się z tzw. patronem, który obserwuje kierowcę w sytuacjach stresowych. Do tej pory testów na obecność narkotyków - nie przeprowadzaliśmy - dodaje rzeczniczka i przyznaje: Musimy rozważyć większą kontrolę przyszłych kierowców - przyznaje rzeczniczka operatora warszawskiej komunikacji.

Teraz specjalny mechanizm w autobusie rejestruje tylko ewentualną obecność alkoholu w organizmie kierowcy. Substancje psychoaktywne - w tym narkotyki - nie są wychwytywane.



Zginęła 1 osoba, 22 zostały ranne

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w Warszawie . Z wiaduktu na moście Grota-Roweckiego spadł autobus komunikacji miejskiej linii 186.

Pojazd przebił barierki na wiadukcie i przełamał się na pół, a jego przednia część - wraz z pasażerami - spadła z wysokości około pięciu metrów.

W wypadku 1 osoba zginęła, 22 zostały ranne - w tym kilka poważnie. W szpitalach cały czas przebywają trzy osoby w stanie ciężkim i jedna w bardzo ciężkim. Pozostali ranni - w większości zostali już zwolnieni do domów po serii badań.

Warszawa: Miejsce tragicznego wypadku autobusu linii 186 Michał Dukaczewski / RMF FM

Utrudnienia na S8 mogą potrwać kilka dni

W miejscu wypadku, w obrębie łącznicy zjazdowej w kierunku Gdańska, ustawiono bariery betonowe. To pozwoliło udrożnić jeden pas ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku Poznania - powiedziała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Drugi pas ruchu i łącznica zjazdowa pozostaną zamknięte do czasu uzupełnienia barier energochłonnych, poduszki przeciwzderzeniowej oraz oznakowania pionowego - podała.



Wskazała, że utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać kilka dni. Przez ten czas kierowcy chcący z Trasy Toruńskiej i S8 od strony Marek pojechać w kierunku Gdańska będą korzystać z objazdu przez ul. Modlińską i most Północny - dodała.