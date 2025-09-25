31-letni kierowca samochodu marki Audi A3 z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni na pobocze i z dużą siłą uderzył w drzewo. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, mężczyzna zginął na miejscu.

Tragiczny wypadek na Pomorzu / KPP Bytów /

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę na drodze wojewódzkiej nr 211, na odcinku pomiędzy Czarną Dąbrówką a Podkomorzycami (woj. pomorskie).

Kierowca audi zjechał tam z drogi i z impetem uderzył w drzewo. Życia 31-latka nie udało się uratować.

Na miejscu wypadku policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny i zabezpieczyli ślady. Na razie nie są znane dokładne przyczyny wypadku. Śledczy nie wykluczają żadnej z hipotez - zarówno błędu kierowcy, jak i ewentualnych problemów technicznych pojazdu.

Droga w miejscu zdarzenia była przez kilka godzin zablokowana, a ruch odbywał się wahadłowo. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na mniej uczęszczanych trasach, gdzie niebezpieczne zakręty i drzewa rosnące tuż przy jezdni mogą stanowić poważne zagrożenie.