Takiej prośby strażacy się nie spodziewali. W niedzielę do studni w Gdańsku-Kokoszkach wpadła 95-letnia kobieta. Gdy na miejsce przyjechali strażacy, starsza pani poprosiła o drabinę i zapewniła, że wyjdzie sama.

Kobieta chciała sama wyjść ze studni / KM PSP Gdańsk / Facebook

O dużym szczęściu może mówić 95-latka, która wpadła w niedzielę do studni w Gdańsku-Kokoszkach. Poziom wody wynosił jedynie kilkanaście centymetrów, jednak upadek nastąpił z kilku metrów.

Rodzina wezwała na miejsce straż pożarną.

"Poszkodowana kobieta była na tyle przytomna, że pomimo wychłodzenia i poobijania od upadku, poprosiła strażaków o drabinę, twierdząc, że wyjdzie sama" - relacjonują strażacy.

Strażacy zeszli po drabinie, pomogli 95-latce wydostać się na powierzchnię.

Poszkodowaną panią zajęło się pogotowie ratunkowe.