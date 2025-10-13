13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna to dwie ofiary śmiertelne pożaru, który w nocy wybuchł w budynku wielorodzinnym we wsi Winda w powiecie kętrzyńskim w woj. warmińsko-mazurskim. Ofiary przebywały w tym samym mieszkaniu.

W pożarze zginęły dwie osoby / KW PSP Olsztyn / Państwowa Straż Pożarna

Do pożaru we wsi Winda doszło w nocy. W domu mieszkały 4 rodziny. Jeszcze przed przybyciem na miejsce strażaków, z płonącego budynku uciekło 10 osób.

Strażacy poszukiwali dwóch osób, które znajdowały się na piętrze domu. Dotarcie do nich było o tyle trudne, że spaliły się drewniane schody, które prowadziły na piętro budynku.

Niestety, gdy strażakom ostatecznie udało się dotrzeć na górę, znaleźli ciała 13-letniej dziewczynki i 60-letniego mężczyzny. Obie ofiary znajdowały się w tym samym mieszkaniu.

Na miejscu ciągle pracują strażacy, którzy dogaszają pożar. Po nich na miejscu zaczną pracować policjanci, którzy będą ustalali powody tragedii.