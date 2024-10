27-latek z powiatu koszalińskiego zadał policjantowi 13 ran ostrym narzędziem. Śledztwo w sprawie ataku na funkcjonariusza w powiecie bytowskim będzie prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zastępca prokuratora rejonowego w Miastku Natalia Gawrych przekazała, że lekarze zgodzili się na przesłuchanie pokrzywdzonego policjanta. Odbędzie się ono w środę w szpitalu w Słupsku, w którym przebywa funkcjonariusz - powiedziała.

Do ataku na policjanta doszło we wtorek ok. godz. 18.00 we wsi Tursko w powiecie bytowskim. Funkcjonariusz wspólnie ze strażnikiem leśnym podczas patrolowania lasu próbowali interweniować wobec mężczyzny, który na ich widok zaczął uciekać. Policjant ruszył za nim. Napastnik ugodził mundurowego ostrym narzędziem i uciekł.

Prokurator podała, że na ciele pokrzywdzonego wstępnie ustalono 13 ran zadanych ostrym narzędziem, m.in. w okolicach głowy i na plecach.

We wtorek wieczorem policjantom po obławie udało się zatrzymać w lesie poszukiwanego napastnika.

27-letni mieszkaniec powiatu koszalińskiego został doprowadzony do jednostki policji, gdzie będzie przebywał do dyspozycji prokuratura - podała rzeczniczka pomorskiej policji kom. Karina Kamińska.

Prokurator Gawrych dodała, że prawdopodobnie w środę mężczyzna zostanie przesłuchany. Przekazała, że śledztwo zostanie wszczęte pod kątem usiłowania zabójstwa.

Za usiłowanie zabójstwa grozi więzienie na czas nie krótszy niż osiem lat, 25 lat lub dożywcie.