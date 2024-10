Wielkoszczur gambijski może być sojusznikiem człowieka w walce z kłusownictwem i przemytem gatunków dzikiej przyrody. W przeszłości afrykańskie szczury workowate nauczono już wykrywania materiałów wybuchowych i patogenów wywołujących gruźlicę. Teraz zespół badaczy wyszkolił te gryzonie do wyczuwania zapachu łusek pancernika, kości słoniowej, rogów nosorożców i hebanu afrykańskiego. Te zwierzęta i rośliny są wymienione jako zagrożone i narażone na wysokie ryzyko wyginięcia. Jak piszą na łamach czasopisma "Frontiers in Conservation Science" naukowcy m.in. z Fundacji Okeanos i Uniwersytetu Duke, wielkoszczury są w stanie wykrywać nielegalnie przemycane obiekty przyrodnicze nawet jeśli zostały ukryte wśród innych substancji.

Wielkoszczur wyposażony w roboczą kamizelkę / APOPO / Materiały prasowe

Nasze badanie pokazuje, że możemy wyszkolić afrykańskie szczury workowate do wykrywania nielegalnie przemycanych obiektów dzikiej przyrody, nawet gdy są ukryte wśród innych substancji - podkreśla współautorka pracy, dr Isabelle Szott z Fundacji Okeanos.

Szczury potrafią wykrywać te obiekty nawet po długim okresie braku kontaktu z nimi - dodaje kolejna współautorka, dr Kate Webb z Uniwersytetu Duke.

Badania przeprowadzono z pomocą APOPO, organizacji non-profit z siedzibą w Tanzanii, która zajmuje się promocją takich prostych rozwiązań pilnych wyzwań humanitarnych, w tym właśnie wykrywania min czy walki z gruźlicą.

Pierwsza faza treningu / APOPO / Materiały prasowe

Szczury - Kirsty, Marty, Attenborough, Irwin, Betty, Teddy, Ivory, Ebony, Desmond, Thoreau i Fossey, niektóre z nich czytelnie nazwane na cześć osób zaangażowanych w ochronę przyrody - przeszły kilka etapów szkolenia.

Podczas treningu nauczyły się trzymać nosy przez kilka sekund w otworze, w którym umieszczono docelowy zapach. Gdy poprawnie wykonały to zadanie, były nagradzane przysmakami.

W następnym etapie szczury zapoznawano z zapachami obiektów i substancji, których często używa się do maskowania przemytu, np. kabli elektrycznych, ziaren kawy czy proszku do prania. Podczas kolejnego etapu szczury nauczono sygnalizować tylko zapachy celów związanych z dziką przyrodą i ignorowania innych zapachów. Szczury były również szkolone w zapamiętywaniu wskazanych zapachów i po tym, jak przez kilka miesięcy nie miały z nimi kontaktu, potwierdziły, że je pamiętają. Pod tym wzgledem ich zdolności były porównywalne do psów.

Pod koniec szkolenia osiem szczurów było w stanie zidentyfikować cztery powszechnie przemycane obiekty dzikiej przyrody spośród 146 substancji, które nie były przedmiotem zainteresowania badaczy. Aparatura do skanowania ładunków jest droga, a jej wykorzystanie czasochłonne, trzeba całą procedurę przyspieszyć, zwiększając też liczbę kontrolowanych ładunków. Szczury APOPO to cenne narzędzie do wykrywania zapachów. Mogą łatwo dostać się do ciasnych przestrzeni, takich jak ładunki w zapakowanych kontenerach transportowych, czy same systemy wentylacyjne zamkniętych kontenerów - wyjaśnia Szott.

Czas na przysmak / Materiały prasowe

Następny krok to opracowanie sposobów, w jakie szczury mogłyby praktycznie pracować w portach, przez które przemycane są obiekty dzikiej przyrody. W tym celu szczury zostaną wyposażone w specjalnie zaprojektowane kamizelki. Za pomocą przednich łap będą mogły pociągnąć małą kulkę przymocowaną do klatki piersiowej kamizelki, która emituje specjalny sygnał. W ten sposób szczury mogą sygnalizować swym opiekunom, gdy wykryją nielegalny ładunek.

Autorzy pracy zdają sobie sprawę z ograniczeń eksperymentu, który był prowadzony w kontrolowanym środowisku, które nie odzwierciedla w pełni warunków, w jakich powszechnie dochodzi do przemytu. Aby praktycznie wykorzystać szczury do tego zadania, trzeba te metody szkolenia dopracować.

Przemyt obiektów dzikiej przyrody jest często prowadzony przez osoby zaangażowane w inne nielegalne działania, w tym handel ludźmi, narkotykami i bronią. Dlatego wdrożenie szczurów do walki z handlem nielegalnymi obiektami przyrodniczymi może pomóc w globalnej walce z sieciami, które wykorzystują i ludzi, i przyrodę - podsumowuje Webb.