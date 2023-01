Program bezpłatnych badań serca, skierowany do pacjentów onkologicznych rusza w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Zakłada on pakiet badań i opiekę kardiologiczną dla pacjentów będących w trakcie lub mających zaplanowane leczenie onkologiczne. Jak pokazują badania, chemio- i radioterapia mogą powodować lub nasilać schorzenia kardiologiczne.

/ Shutterstock

Rusza nabór zgłoszeń do programu "Twoje serce w naszych rękach". Pacjenci, którzy są w trakcie leczenia onkologicznego lub mają je wkrótce rozpocząć, przejdą dodatkowo diagnostykę serca.

Jak pokazują badania wśród pacjentów wyleczonych z choroby nowotworowej, najczęstszą przyczyną zgonów są choroby układu sercowo-naczyniowego. Dotyka ich zaawansowana niewydolność serca, choroba wieńcowa czy zaburzenia rytmu serca, które mogą być spowodowane przez chemio i radioterapię. Wczesne wykrycie i leczenie niewydolności serca zmniejsza podatność na choroby układu krwionośnego i umożliwia skuteczniejszą walkę z nowotworem.

Program "Twoje serce w naszych rękach" realizowany przez SPSK1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, ma na celu zwiększenie pacjentom onkologicznym, dostępu do diagnostyki i leczenia kardiologicznego.

Żyjemy w czasach, w których nowotwory są chorobami przewlekłymi i będzie ich niestety coraz więcej. Na szczęście, znamy coraz więcej przyczyn chorób nowotworowych, ale nadal przecieramy szlaki w poszukaniu nowych form pomocy pacjentom. Jedną z nich jest odpowiednia opieka kardiologiczna. Serce i cały układ sercowo-naczyniowy w trakcie radio czy chemioterapii jest poddany ogromnemu wysiłkowi. Odpowiednia diagnoza i wczesna opieka pozwalają zmniejszyć ryzyko powikłań na tym polu - mówi dyrektor szpitala dr n. med. Konrad Jarosz.

Jak zgłosić się do projektu

Projekt realizowany przez szczeciński szpital prowadzi otwarty nabór pacjentów. Pacjent nie potrzebuje skierowania. Wystarczy, że zgłosi się na stronie www.twojeserce.eu. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, skontaktują się z nim pracownicy szpitala.

Zgłoszenie się nic nie kosztuje, a na szali mamy nasze zdrowie. Zachęcamy pacjentów do zapisów, nasza kadra czeka na nowych chętnych do wzięcia udziału w programie. Każde zgłoszenie zostanie przeanalizowane i, jeśli pacjenci spełnią kryteria kwalifikacyjne do dalszego leczenia, zostaną objęci profesjonalną opieką kardiologiczną - mówi dr Piotr Gościniak, kardiolog opiekujący się programem.

W zależności od oszacowanego przez specjalistę stopnia ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, podczas pierwszej wizyty kardiologicznej ustalone zostanie dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. Pacjentów czeka m.in. pomiar ciśnienia krwi, EKG, USG serca i badanie biomarkerów sercowych.

Wyniki badań określą, w jaki sposób będzie wyglądała dalsza część leczenia. Każdego z pacjentów, którzy będą wymagali dalszego leczenia, będzie czekało od 3 do 5 wizyt u kardiologa w okresie 3-6 miesięcy.

Program "Twoje serce w naszych rękach" realizowany przez SPSK-1 w Szczecinie jest współfinansowany ze środków unijnych. Jest częścią "Programu prewencji chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022".